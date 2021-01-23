طلاب الثانوية العامة يطالبون بنماذج استرشادية لنظام الامتحانات الجديد

طالب عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي والذين سوف يخوضون الامتحانات للمرة الأولى على التابلت بوضع نماذج استرشادية لهم حتى يفهموا ويتدربوا على نظام الأسئلة الجديد.يقول معتز محمود طالب بالصف الثالث الثانوي فى تصريح لـ"الدستور": "تدربنا على التابلت فى الصف الأول والثاني الثانوي ولكن الصف الثالث الثانوي يختلف كثيرًا لأنه عام تحديد مصير، لذلك نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن ترفع نماذج استرشادية لنا على موقعها الرسمي على الوزارة حتى نتمكن من دخول الامتحانات ونحن مطمئنين".بينما تقول سهيلة عرفة طالبة بالصف الثالث الثانوي، إن طلاب المرحلة الثانوية ينتظرون تحديد موعد الامتحان التجريبي لهم والذي من المقرر أن يتم فى شهر مارس المقبل، مؤكدة أن وضع نماذج استرشادية سيساعدهم على معرفة نظام الامتحان أكثر ويسهل لهم الأمر، مطالبة بتحقيق الوزارة طلبهم فى أقرب وقت.ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي لأول مرة عبر التابلت في شهر 6 المقبل، في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن امتحانات الصف الثالث الثانوي.1- سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية.2- سيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ "أوبن بوك".3- يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.4- ويشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.5- أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي.6- تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة.7- بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.