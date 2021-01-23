مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل





أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن النمو العشوائي والاستيلاء على أراضي الدولة ناتج عن عدم التخطيط على مدار 30 سنة سابقة، لاستيعاب النمو السكاني.