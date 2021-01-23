التحفظ على 406 آلاف عبوة مكمل غذائي مجهولة بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية.وتبين ضبط 406 آلاف عبوة مكمل غذائي مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام في عمليات التصنيع لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.