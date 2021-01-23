هيفاء وهبي تحتفي بالشتاء بإطلالة مميزة

منذ أيام نشرة الفنانة البنانية هيفاء وهبي صوره لها على حسابها الشخصي على أنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كاجول مع رتداء الحجاب، وبنطلون رياضي مع كوتشي مع سوي تيشرت باللون الرصاصي مع حجاب باللون الأسود، معلقة على الصورة بـ"السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء، والرضاء في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين"، ولكن غضب منها الجمهور، حيث علق معظم المتابعين أنها غير موفقة في هذه الإطلالة.وترد هيفاء وهبي على متابعية بصورة جديدة لإطلالة شتوية أنيقة تلفت الأنظار إليها، حيث نشر صورة لها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على أنستجرام، وكانت ترتدي جاكيت طويل باللون الاصفر، مع بنطلون استرتش بني، مع جذاء كعب باللون الاصفر، وكانت تغطي رأسها بغطاء ذلك الجاكيت.وحملت حقيبة يد من ماركت " Suprem "، وكان هناك تفاعل كببر من قبل جمورها حيث وصفها الكثير بالجميلة والتي "دايما تصغر بالسن".