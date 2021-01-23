رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو «مجلس فرساي»: الاهتمام بأبناء المصريين في الخارج شيء عظيم

السبت 23/يناير/2021 - 11:44 ص
الدكتورة جيهان جادو
الدكتورة جيهان جادو
وفاء علي
طباعة
أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن اهتمام الدولة المصرية وحرصها على أبناء المغتربين بالخارج من جميع الفئات العمرية شيء عظيم ويؤكد أن مصر لا تنسى أولادها وبناتها في الخارج.

وأضافت "جادو" في تصريح خاص للدستور، أنه من خلال معسكر "اتكلم عربي" والذي أطلقته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم لأبناء المصريين في فرنسا شاهدت مدى فرحة الأطفال بمحاولتهم التكلم باللغة العربية مع السفيرة نبيلة مكرم والتي تحرص دائما على التواصل المباشر معهم.

وأشارت إلى أنه خلال معسكر اتكلم عربي بفرنسا والذي يعد المعسكر العاشر كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في غاية الرقي مع الأطفال، لافتة إلى أنها عملت على تحفيزهم المستمر النطق باللغة العربية.

وأكدت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنها تعتقد أن معسكرات اتكلم عربي تعد تجربة هامة رسخت في أذهان الأطفال بأن بلدهم تهتم بهم وأن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحرص دوما على التواصل معهم بشكل مباشر وتحفزهم لزيارة مصر وأن اللغة العربية هي اللغة الأم التي يجب عليهم النطق بها فضلا عن أهمية المحافظة على عاداتنا المصرية بالخارج.

وأكدت أنها ترى أن معسكر اتكلم عربي حقق نجاحا كبيرا خاصة وأنه علينا أن نبني أجيالا تحب مصر وتحافظ على الهوية الوطنية وأن يكون وطنهم دوما نصب أعينهم مهما بعدوا عنه.

وأشادت بدور وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي كانت معهم خطوة بخطوة لتسهيل الانضمام للمعسكر وأيضا كانت حريصة على مشاركة العديد من الأطفال من الفئات العمرية المختلفة وذلك عبر تقنية زووم.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صباح اليوم، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة «اتكلم عربي»، لأبناء المصريين في فرنسا وبلجيكا من الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة -بصحبة أولياء أمورهم- والمقرر استمراره على مدار يومي السبت والأحد، 23 و24 يناير الجاري، وذلك عبر تطبيق «زووم».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن رعايته مبادرة «اتكلم مصري»، لتكون من إحدى المبادرات القومية، التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج، التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

موضوعات متعلقة

انتشال أحد ضحايا العقار المنهار بالمحلة.. وفرض كردون أمني

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

مدبولى: هدف إنشاء مدن الجيل الرابع توفير ملايين فرص العمل

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

«متاهة العاشق» رواية جديدة لـ عبد الوهاب داود

خبراء: فتاوى تحريم استخراج المومياوات ودعوات إعادة دفنها إنذارا بضياع الحضارة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية