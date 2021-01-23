عضو «مجلس فرساي»: الاهتمام بأبناء المصريين في الخارج شيء عظيم

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن اهتمام الدولة المصرية وحرصها على أبناء المغتربين بالخارج من جميع الفئات العمرية شيء عظيم ويؤكد أن مصر لا تنسى أولادها وبناتها في الخارج.وأضافت "جادو" في تصريح خاص للدستور، أنه من خلال معسكر "اتكلم عربي" والذي أطلقته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم لأبناء المصريين في فرنسا شاهدت مدى فرحة الأطفال بمحاولتهم التكلم باللغة العربية مع السفيرة نبيلة مكرم والتي تحرص دائما على التواصل المباشر معهم.وأشارت إلى أنه خلال معسكر اتكلم عربي بفرنسا والذي يعد المعسكر العاشر كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في غاية الرقي مع الأطفال، لافتة إلى أنها عملت على تحفيزهم المستمر النطق باللغة العربية.وأكدت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنها تعتقد أن معسكرات اتكلم عربي تعد تجربة هامة رسخت في أذهان الأطفال بأن بلدهم تهتم بهم وأن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحرص دوما على التواصل معهم بشكل مباشر وتحفزهم لزيارة مصر وأن اللغة العربية هي اللغة الأم التي يجب عليهم النطق بها فضلا عن أهمية المحافظة على عاداتنا المصرية بالخارج.وأكدت أنها ترى أن معسكر اتكلم عربي حقق نجاحا كبيرا خاصة وأنه علينا أن نبني أجيالا تحب مصر وتحافظ على الهوية الوطنية وأن يكون وطنهم دوما نصب أعينهم مهما بعدوا عنه.وأشادت بدور وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتي كانت معهم خطوة بخطوة لتسهيل الانضمام للمعسكر وأيضا كانت حريصة على مشاركة العديد من الأطفال من الفئات العمرية المختلفة وذلك عبر تقنية زووم.وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صباح اليوم، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة «اتكلم عربي»، لأبناء المصريين في فرنسا وبلجيكا من الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة -بصحبة أولياء أمورهم- والمقرر استمراره على مدار يومي السبت والأحد، 23 و24 يناير الجاري، وذلك عبر تطبيق «زووم».وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن رعايته مبادرة «اتكلم مصري»، لتكون من إحدى المبادرات القومية، التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج، التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.