أمن الإسماعيلية يضبط تاجر هيروين متلبسًا

ألقت مديرية أمن الإسماعيلية، القبض على عاطل لاتجاره في مخدر الهيروين.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، يفيد باتجاره في المواد المخدرة، وخاصة الهيروين.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أحد الأكمنة من ضبط المتهم، "م.م.ن" 25 سنة، عاطل، ومقيم المعاهدة بدائرة مركز أبوصوير، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 70 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، وحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.