ضبط 36 ألف كمامة طبية غير مُعقمة بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية دون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية.وتبين ضبط 36،000 قطعة كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، 2180 عبوة مطهرات طبية غير مطابقة للمواصفات ودون مستندات مجهولة المصدر.وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.