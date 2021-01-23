تدريب موظفي «الري» لرفع قدرات المشاركة في العمل البيئي

واصلت وزراة ارلي فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد مدربين للمشاركة المجتمعية في العمل البيئي"، في قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، السبت، وذلك لمجموعات من العاملين والمتدربين من وزارة البيئة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين للتعاون في عدد من المجالات من بينها التدريب وبناء القدرات للعاملين.يتضمن البرنامج التدريبي والذي تختتم فعالياته غدًا الأحد، عدة زيارات ميدانية لنماذج بيئية تحقق أبعاد التنمية المستدامة بالفيوم مثل وادى الريان، وادى حيتان، واحة تونس، بالإضافة إلى عقد محاضرات يلقيها مجموعة من المتخصصين والخبراء ومستشارين من الوزارة، مع إجراء إختبار للمتدربين في نهاية البرنامج التدريبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية المهارات الفنية والإدارية، مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الحضور في القاعات التدريبية.تأتى الدورات التدريبية للمجموعات ضمن أنشطة مشروع تطوير وتحسين منظومة الإصلاح ورفع القدرات والتعاون المستمر بين وزارتي الموارد المائية والبيئة لدعم ورفع القدرات الفنية والإدارية للعاملين وتحسين الأداء.