المركزي الباكستاني يلقي سعر الفائدة المصرفية عند مستوى 7%

أبقى البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية دون تغيير عند مستوى 7% للشهرين المقبلين.وأوضح البنك في بيان اليوم أبقى سعر الفائدة المصرفية عند مستواه السابق؛ نظرًا للتوازن القائم بين معدل النمو والسيطرة على التضخم، مضيفًا أن اللجنة المعينة بإعداد السياسة النقدية في البنك المركزي رأت خلال اجتماعها الأخير أن الاقتصاد المحلي يشهد تحسنًا تدريجيًا بما يتماشى مع توقعات النمو الاقتصادي التي شجعت الانتعاش الاقتصادي تدريجيًا وأعادته إلى المسار الصحيح تماشيًا مع التوقعات بنمو يزيد قليلًا عن 2 في المئة خلال السنة المالية الحالية.وأوضح البنك أنه سيتم مراجعة السياسة النقدية بعد شهرين لتقييم معدل النمو والتضخم، وخطر الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.