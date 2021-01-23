إتمام الصلح بين عائلتين في الفيوم

نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.وجاء ذلك بالتنسيق مع أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.