القبض على تاجر حشيش في أخميم

تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، اليوم السبت، من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة، في مركز أخميم.تبين ضبط «الحشيش، الشابو، الهيروين»، وأدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.