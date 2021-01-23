مصر للطيران تنقل 6500 راكب اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 56 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6564 راكبًا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.وقالت "مصر للطيران"، في بيان، إن الرحلات تتضمن 42 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا، الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، أديس أبابا، الخرطوم، موسكو، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، بروكسل، جينيف، أمستردام، روما، ميوينخ، نيويورك، أثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ورحلتين شحن جوى.وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم للمطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.