ضبط متهم ببيع 3 طائرات «درون» في مصر القديمة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط طائرات درون بدون تصريح بحوزة 3 أشخاص لإستخدامها فى تصوير الحفلات والأفراح.وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير -درون- غير مصرح بتداولها داخل البلاد للبيع من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مصور وبحوزته الطائرة المشار إليها.وبمواجهته اعترف بشراء الطائرة المضبوطة من أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية.بتطوير مناقشته أرشد عن مصور يحوز ذات الطائرة وأنه يستخدمها فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته مصور) وبحوزتهما الطائرة المشار إليها.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للطائرتين بقصد إستخدامها فى تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.