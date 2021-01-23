العراق: الخطة الأمنية لملاحقة الإرهابيين لن تقيد الحريات

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن أن خطتها الأمنية التي ستنفذها لملاحقة الإرهابيين لن تتضمن قطعًا للطرق أو تقييدًا للحريات.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، قوله إن "التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني، الذي حصل في بغداد".وأضاف أنه سيكون هناك المزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية.وأشار إلى أن "الخطة الأمنية ستعتمد على الجانب الاستخباراتي أكثر من العملياتي"، مؤكدًا أنه " لن يكون هناك أثر على سير الحياة العامة أو قطع الطرق أو تقييد الحريات، وإنما سيتجه الاهتمام نحو تعزيز الجانب الاستخباراتي".ولفت إلى أن "قوات التحقيق الأمنية والاستخباراتية تحجم عن البوح بالمعلومات التي تتحصل عليها، إلّا أن الفترات الماضية أظهرت القوات العراقية إمكانياتها بالكشف عن جميع العمليات الإرهابية، وإن كانت حدثت في مناطق الأطراف بالمحافظات كالرطبة والفلوجة وديالى وغيرها، واستطاعت القبض على المخططين والمنفذين والمساهمين بهذه العمليات الإرهابية".وأعرب عن "أمله فى أن تعلن القوات الأمنية خلال فترة وجيزة من الكشف عن المخططين والمسئولين عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة".وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة أجرى، أمس الأول الخميس، سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية العليا على خلفية الانفجار المزدوج في ساحة الطيران ببغداد أدى إلى مقتل 32 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين.وأعلن "داعش"، في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، عن مسئوليته عن الهجوم، وكان هجوم الخميس هو الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات.