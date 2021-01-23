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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول دعوى قضائية ضد إدارة جو بايدن

السبت 23/يناير/2021 - 11:50 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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عقب يومين من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مذكرة رسمية تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين.

وجاء في نص الدعوى: "إدارة بايدن ألغت في اليوم الأول من توليها المنصب قوانين الهجرة التي سنها الكونجرس، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها، وهي بذلك تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف تنفيذ قوانين الهجرة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.

ووفقا للدعوى، فإن تلك الخطوة غير القانونية ستلحق الضرر بولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه في حال لم يتم فرض القانون.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ديفيد بيكوسك، أمر قبل يومين بوقف مؤقت وفوري لترحيل أي شخص معرض لهذا الإجراء لمدة 100 يوم، باستثناء الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا أو يشتبه بمشاركتهم في الإرهاب أو التجسس.

وتعد هذه أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسات بايدن بعد يومين فقط من تنصيبه، وهي إشارة محتملة على ما سيأتي من ولايات أخرى يقودها الجمهوريون.

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