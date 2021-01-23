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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة: رقمنة المبيدات تعمل على سرية البيانات وتسهيل الإجراءات

السبت 23/يناير/2021 - 11:57 ص
المبيدات الزراعية
المبيدات الزراعية
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير رسمي للجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، عن أن خطة الرقمنة التي تقوم بها اللجنة تعمل على حماية سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات المتعاملة مع اللجنة مما يدعم الاستثمار، وكذا دعم صناعة المبيدات المحلية من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والبيانات، وأيضا دعم تصدير المبيدات المصنعة محليًا من خلال إتاحة المعلومات الموثقة للمستوردين.

وذكر التقرير، أن الرقمنة تعمل على دعم صادرات المنتجات الزراعية للأسواق العالمية من خلال التواصل مع الهيئات والجهات والجمعيات المعنية بسلامة الغذاء مثل Food Experts لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة باستخدام المبيدات على المحاصيل التصديرية في مصر.

وأشار إلى أن رقمنة منظومة المبيدات في اللجنة بالوزارة تعمل على تعزيز القدرات العلمية والفنية للعاملين بلجنة مبيدات الآفات الزراعية وتمكينهم من تتبع المستندات والبيانات بسهولة وسرعة.

وتعتبر لجنة مبيدات الآفات الزراعية أول لجنة مبيدات معنية بتسجيل وإدارة المبيدات على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق التحول الرقمي والانتقال بالخدمات التي تقدمها إلى التقنيات الرقمية.

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