«كيم كارداشيان الغلابة».. أجمل أزياء ميريهان حسين

تصدرت الفنانة ميريهان حسين ترند محركات البحث جوجل بعد أن وصفها الجمهور بـ" كيم كارداشيان الغلابة " وقد ردت الفنانة المصرية ميرهان حسين على تشبيهها بنجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان.وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج "ليلة الخميس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "عندما يشبهها أي شخص بأي أحد كانت تنزعج، لكن مع تشبيهها بكيم كارداشيان شعرت بالفخر"، لكنها أشارت إلى أنها لم تخضع لأي تعديل تجميلي بهدف أن يكون هناك شبه، مضيفة "بس أنا طبيعي".وتتميز الفنانة ميريهان حسين بإطلالتها الجذابة والجريئة التي ميزتها عن غيرها، حيث أنها تتفنن في اختيار أحدث الموديلات، مع اختيار تسريحات الشعر البسيطة المنسدلة، وتختار أيضًا مكياج يظهر جمالها.ونصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات كيم كارداشيان الغلابة ميريهان حسين.