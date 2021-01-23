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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.. الأضخم في تاريخ مصر (فيديو)
السبت 23/يناير/2021 - 11:24 ص
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد مشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، حيث أنه يعد المشروع الأضخم في الشرق الأوسط.
لمشاهدة الفيديو والتفاصيل اضغط هنا.
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