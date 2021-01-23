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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة «اتكلم عربي» في فرنسا

السبت 23/يناير/2021 - 11:48 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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بدأت، منذ قليل، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لأبناء المصريين في فرنسا وبلجيكا، من الفئة العمرية 6 إلى 14 سنة- بصحبة أولياء أمورهم- والمقرر عقدها يومي السبت والأحد، 23 و24 يناير الجاري، عبر تطبيق «زووم».

وكانت الوزارة قد ناشدت كل من يرغب في الاشتراك أن يسارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط، مؤكدة أن المعسكر يأتي إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى المصريين بالخارج وتشجيعهم على تحدث اللغة العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن رعايته مبادرة «اتكلم مصري»، لتكون من إحدى المبادرات القومية التي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

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