ختام المنتدى الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي وجوالات جامعة قناة السويس

اختتمت فعاليات المنتدى الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي وجوالات جامعة قناة السويس عبر برنامج Microsoft Teams وبالبث المباشرة لراديو جوالة، برعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس.وبحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، يأتى المنتدي بتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة وابتسام سليم مديرة إدارة الجوالة والخدمة العامة.