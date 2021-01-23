«غالية».. ما خفي عن أرض الفيروز في راوية أحمد سليم

على الرغم من نشأته بمحافظة البحيرة وحياته على أرض عروس البحر المتوسط إلا أن جذوره السيناوية تأصلت داخله منذ الصغر لتلاحقه في جميع مراحل شبابه، حتى ترجمها في سطور، حينما قرر قلمه أن يخط روايته الأولى باسم "غالية"."هنا في سيناء شيء ما خفي غير معلوم لأي أحد ولكنه محسوس للجميع" بهذه العبارة قصد أحمد سليم، مؤلف رواية "غالية" أن يجذب انتباه القارئ لكي يفتح غلاف روايته ويعيش الحياة السيناوية برفقة غالية.تدور معظم أحداث الرواية في شمال سيناء لتسرد حكاية أسرة بدوية تعيش في ديرة صغيرة بمنطقة بئر العبد من أربعينيات القرن العشرين وحتى عام 2015 في قالب اجتماعي.يقول سليم، إن روايته الأولى هي محاولة لتسليط الضوء على أبناء سيناء الذين يعيشون في بقعة غالية من أرض مصر لكن القليل من يعرف عاداتهم وتقاليدهم وتفاصيل حياتهم ومشكلاتهم.تابع، أن سيناء لا يعرف عنها غير جنوبها وبشكل غير متعمق نظرًا لتردد الرحلات السياحية في عدد من مناطقها، ولكن شمالها لا يعرف عنه إلا من يسكن أرضها وعلى صلة بأهلها.جذور سليم السيناوية، ساعدته طوال فترة تحضير الرواية للتواصل مع كبار الأهل والمعارف على الأرض الغالية لمعرفة تطور الحياة ما تغير وما زال باقيًا خلال الفترة الزمنية.وعن اسم غالية، أوضح سليم، ان الرواية تكتسب اسمها من الجدة "غالية" التي تقوم بدور الراوي في العمل وتحكي لأحفادها التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها سيناء على مدى العقود الماضية من خلال سيرة عائلتها، كما انها رمزية لأرض سيناء الغالية.يحلم مؤلف الرواية بأن رواية غالية لن تكون مشروعه الأخير فلديه تصور كامل لمشروع ادبي عن سيناء سيكون أساسه التركيز على الإنسان، عاداته وتقاليده، وثقافة هذه البقعة المصرية وتوثيق تراثهم وثقافتهم.