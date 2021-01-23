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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الاتصالات» تكشف تفاصيل تأهيل المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

السبت 23/يناير/2021 - 11:59 ص
تدريب المرشحين
تدريب المرشحين
طارق عتمان
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نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة متكاملة من البرامج المعرفية والمهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة وأداء العاملين طبقًا لأحدث الأساليب والمهارات، وفى إطار استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى، واستكمالًا لجهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ومتطلباته.

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، عن أن تلك البرامج تأتى اتساقًا مع خطة التطوير المؤسسى للجهاز الإدارى للدولة والتى تستهدف خلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية يسهم فى بناء مصر الرقمية ويواكب التطورات المصاحبة لانتقال الوزارات والجهات التابعة والهيئات العامة للعاصمة الإدارية الجديدة كانتقال حضارى يفرض متطلبات ومهارات جديدة للعاملين والقيادات.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز أهداف برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل فى تعزيز الأداء الحكومى، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير فى رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.

وفيما يتعلق بمحاور برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت الوزارة أنها تشتمل على أربعة محاور أساسية هى تنمية الثقافة الرقمية طبقًا للمستويات الوظيفية، تنمية المهارات الرقمية استرشادًا بنتائج تقييم العاملين، ثم تطبيقات العاصمة، والذى يعتمد على البرامج الفنية الخاصة بالتطبيقات ونظم التشغيل والعمل داخل العاصمة، وأخيرًا محور تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأعلنت الوزارة عن الانتهاء من تدريب الغالبية من موظفى الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية؛ حيث تم الانتهاء حتى الآن من تدريب 18419 من العاملين على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت الوزارة عن أنه تم تدريب نحو 6396 متدربًا من الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة على مهارات الحاسب الآلى استرشادًا بنتائج تقييم العاملين، ونحو 5426 متدربًا على برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية والإشرافية، و2684 متدربًا على برنامج أساسيات التحول الرقمى، و876 متدربًا على برامج الإدارة الرقمية للمشروعات، و968 متدربًا على البرنامج المتقدم للتحول الرقمى، 1365 متدربًا على برنامج التحول الرقمى لمكافحة الفساد، وتم تدريب عدد 704 من العاملين بوحدات التحول الرقمى المستحدثة بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.

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