«صحة شمال سيناء»: كشف مجاني على المواطنين بمستشفى العريش

أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، توقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين في مستشفى العريش العام، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه يجري توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.