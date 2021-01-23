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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشف: الإخوان شاركوا في حرمان ترامب من حساباته على فيسبوك

السبت 23/يناير/2021 - 11:20 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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أفاد تقرير على موقع Opindia الهندي، بأن جماعة الاخوان شاركت في حرمان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من حساباته على فيسبوك، مشيرا إلى أن اليمنية المحسوبة على الجماعة الإرهابية توكل كرمان، هي أحد أعضاء مجلس الرقابة على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وكانت شركة فيسبوك، قررت إنها ستحيل قرارها بتعليق حسابات ترامب لأجل غير مسمى، إلى "مجلس الإشراف على المحتوى" وهو هيئة تم إنشاؤها مؤخرًا يمكنها نقض قرارات الشركة بشأن المحتوى، حيث سيبقى ترامب معلقًا بينما يراجع مجلس الرقابة القرار.

ولفت التقرير، إلى أن كرمان، كانت عضوًة سابقًة في حزب الإصلاح اليمني الإسلامي (YIP) الذي كان مدعومًا من جماعة الاخوان، ووصفت الجماعة بأنها "إحدى ضحايا الاستبداد والإرهاب في المنطقة".

وأضاف التقرير أيضا، إنه 18 من أصل 20 عضوًا في مجلس الرقابة على فيسبوك تربطهم علاقة بالملياردير الأمريكية اليهودي جورج سورس، ممول الإخوان والأب الروحي للربيع العربي، وذلك وفقا لتحقيق أجرته مؤسسة Real Clear Investigations للتقارير الاستقصائية في سبتمبر 2020.

وكشف التحقيق أن 90 % من أعضاء مجلس إدارة المحتوى "تعاونوا أو لديهم علاقات وثيقة بمجموعات تلقت تمويلًا من مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس"، مثل هيلي ثورنينج شميدت، رئيسة الوزراء السابقة للدنمارك، كاتالينا بوتيرو مارينو، عافية أسانتيوا أساري-كيي وسودهير كريشناسوامي، إلى جانب الملياردير الليبرالي رونالدو ليموس ومايكل ماكونيل وآلان روسبريدجر وأنداس ساجو.

يذكر أنه تم إنشاء مجلس الرقابة، الذي يتألف من 20 عضوًا بما في ذلك رئيس الوزراء السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام والعديد من خبراء القانون والمدافعين عن الحقوق، من قبل فيسبوك ردًا على انتقادات للتعامل مع المحتوى الإشكالي.

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