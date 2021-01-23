إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حمادة عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1498 م٢ عبارة عن:-5 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حمادة عبارة عن مغسلة غير مرخصة، وتمت الإزالة كلية حتى سطح الأرض، كما تم إزالة المباني العشوائية حول المغسلة.