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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامه

السبت 23/يناير/2021 - 01:07 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
الدستور
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ارتفع خلال الفترة الماضية معدلات البحث عبر الانترنت، على خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامه التي منحتها وزارة التضامن الاجتماعي، للراغبين في الحصول عليه من الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم عبر رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2020، والمستفيد منه حتى الآن 13 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ويعد دعم برنامج التكافل والكرامة والذي منحته وزارة التضامن الاجتماعي لفئات معينة مستحقة للدعم من بينها الأسرة التي ليس لها دخل ثابت أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرأة المعيلة وغيرهم من الفئات هو الدخل الوحيد لهذه الفئات، لذلك يمكن الستجيل في هذا المعاش عبر هذا الرابط (من هنا)، ولكن بشروط معينة.

شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة

1 - الأسرة يشترط لحصولها على المعاش أن يكون لديها أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 17 والأطفال في مراحل دراسية مختلفة.

2 - لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يعمل في الحكومة القطاع الخاص او القطاع العام بأجر تأمينية أكثر من 400 جنيه.

3 - لا يمتلك المتقدم للحصول على المعاش أى محل تجاري أو أرض زراعية أو عقار سكني بخلاف القائمين فيه.

4 - لا يكون المتقدم قد حصل على معاش من الدولة أكثر من 500 جنيه.

5 - لا يكون المتقدم للحصول على المعاش مسافر خارج البلاد للعمل.

6 - ألا يقل سن المتقدم للحصول على المعاش عن 35 سنة.

7 - إلا يمتلك المتقدم سيارة أو جرار.

8 - إلا يعمل المتقدم في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة بدون أجر تأمينية.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة

1 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - صورة شهادة الميلاد "كمبيوتر".

3 - صورة وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.

4 - إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز.

5 - قومسيون طبي رسمي لتوضيح الحالة في حالات العجز.

6 - قيد مدرسي لجميع الأطفال. 

7 - صورة إقرار وصاية للأيتام.

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامه

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا).

2 - الدخول على الاستعلام عن تكافل وكرامة.

3 - إجراء استعلام عن هذا الدعم فور تدوين بطاقة الرقم القومي.

4 - النقر على ايقونة استعلام وبهذا تكون خطوات الاستعلام قد اكتملت بنجاح.

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