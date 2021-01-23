شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة



2 - لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن يعمل في الحكومة القطاع الخاص او القطاع العام بأجر تأمينية أكثر من 400 جنيه.



3 - لا يمتلك المتقدم للحصول على المعاش أى محل تجاري أو أرض زراعية أو عقار سكني بخلاف القائمين فيه.



4 - لا يكون المتقدم قد حصل على معاش من الدولة أكثر من 500 جنيه.



5 - لا يكون المتقدم للحصول على المعاش مسافر خارج البلاد للعمل.



6 - ألا يقل سن المتقدم للحصول على المعاش عن 35 سنة.



7 - إلا يمتلك المتقدم سيارة أو جرار.



8 - إلا يعمل المتقدم في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة بدون أجر تأمينية.



الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة 1 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.



2 - صورة شهادة الميلاد "كمبيوتر".



3 - صورة وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة.



4 - إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز.



5 - قومسيون طبي رسمي لتوضيح الحالة في حالات العجز.



6 - قيد مدرسي لجميع الأطفال.



7 - صورة إقرار وصاية للأيتام.



خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامه 1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( 7 - صورة إقرار وصاية للأيتام.1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا ).



2 - الدخول على الاستعلام عن تكافل وكرامة.



3 - إجراء استعلام عن هذا الدعم فور تدوين بطاقة الرقم القومي.



4 - النقر على ايقونة استعلام وبهذا تكون خطوات الاستعلام قد اكتملت بنجاح.

