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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

لترشيد المياه.. خطة لتحديث نظم الرى فى غرب الدلتا

السبت 23/يناير/2021 - 11:29 ص
ترشيد المياة غرب
ترشيد المياة غرب الدلتا
وائل القمحاوى
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تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الرى، تنفيذ خطة أعمال مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وبدأت الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا، السبت، متابعة خطة تنفيذ منظومة متكاملة لتحديث نظم الري فى مساحة قدرها  40 فدان رى حديث بالتنقيط فى منطقة فرع 5 هندسة  النصر، وذلك على نفقة المنتفعين وهم أحمد عزت عبدالسلام لزمام 15 فدانا، وصبحى السيد بزمام 18 فدانا، وناصر القصبي عبدالله بزمام فدانين، وذلك فى إطار تنفيذ شبكات الري الحديث وتحويل ري الزمامات الغمر للري لها لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية بالطرق التقليدية.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى بالطرق التقليدية فى عدة محافظات لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، مشيرا لـ "الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة بالرش والتنقيط.

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