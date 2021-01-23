حفظ التحقيقات فى حريق أرض فضاء فى الوايلى بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحفظ التحقيقات حول الحريق الذي نشب في أرض فضاء بشارع أحمد سعيد في الوايلي دون إصابات، الأسبوع الماضي بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لتحديد سبب الحريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أرض فضاء بمنطقة الوايلى، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.