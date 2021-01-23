وزير التنمية: 11500 محضر لأفراد لعدم ارتداء الكمامة

تلقى وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقريرًا حول جهود المحافظات فى تطبيق رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم للغرامات الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.وقال شعراوي إن التقرير أشار إلى أنه منذ تطبيق هذا القرار وحتى 22 يناير 2021 بلغ عدد المحاضر التى حررتها المحافظات للمواطنين على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حوالى 11500 شخص، وتحرير 220 محضر لمنشأت قامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية وتم تحصيل غرامات ومخالفات بحوالى 750 ألف جنيه من المخالفين، كما تم فض 380 سوق مخالف و321 حفل زفاف وعزاء و176 سنتر تعليمي.