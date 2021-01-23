ضبط صاحب مخبز اختلس 222 ألف جنيه من فرق سعر الغاز بالبحيرة

تمكنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط مالك مخبز بلدي لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 222.905 جنيه بمحافظة البحيرة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.