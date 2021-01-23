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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

السبت 23/يناير/2021 - 11:32 ص
هشام الخشن
هشام الخشن
نضال ممدوح
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بترجمة أنجزتها المترجمة راندة هنري بركات، صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، الترجمة الفرنسية لرواية الكاتب هشام الخشن "حدث في برلين"، والتي كانت قد صدرت عن نفس الدار في نسختها العربية في العام 2018.

تدور أحداث الرواية في الفترة ما بين نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات امتدادا إلى تسعينيات القرن الماضي، وتتمحور الفكرة الرئيسية للرواية حول هروب فلول النازيين خلال هذه الفترة من ألمانيا ولجوئهم لمصر ودول أخرى حول العالم، والصراع الهائل بينهم وبين الموساد الإسرائيلي، وعمليات المطاردة المستمرة لهم من قبل إسرائيل والتي لم تتوقف حتى الآن لمن ما زالوا منهم على قيد الحياة.

جدير بالذكر أن هشام الخشن هو مهندس مدني وروائي مصري من مواليد القاهرة 1963، بدأ مشواره الأدبي عام 2010، بالمجموعة القصصية "حكايات مصرية جدا" ثم روايتى "ما وراء الأبواب" و"7 أيام في التحرير" عام 2011، كذلك رواية "آدم المصري" عام 2012، والمجموعة القصصية "دويتو" عام 2013، فيما صدرت له رواية "جرافيت" عام 2014، والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية "البوكر" عام 2015 فضلا عن رواية "تلال الأكاسيا" الصادرة عام 2015. كما صدرت له مؤخرا رواية "شلة ليبون".

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