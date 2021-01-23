تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات

غيرت مجموعة قنوات سي بي سي تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات منذ بداية عام 2021 ليحظى مشاهديها بصورة مرئية وصوت مميز حيث أصبح تردد قناة سي بي سي دراما 11488 معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 واستقطاب أفقي ويمكن ضبط قناة سي بي سي على تردد 21785 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وأصبح تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد 11390 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .





أبرز برامج ومسلسلات مجموعة قنوات سي بي سي

تعرض حاليا مجموعة قنوات سي بي سي مجموعة مميزة من البرامج الترفيهية على شاشتها أبرزها برنامج معكم منى الشاذلي والذي يستضيف مجموعة من نجوم الفن الذي تم عرض أعمالهم خلال الفترة الماضية وبرنامج الستات ميعرفوش يكذبوا الذي يقدمه كلا من الإعلامي منى عبد الغني و الإعلامية مفيدة شيحا، بالإضافة إلى عرض مجموعة هائلة من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل ليالينا 80 ونبيل خيانة عهد ومسلسل رجالة البيت.





كيفية ضبط قناة سي بي سي





يمكن ضبط تردد قناة cbc الجديد على النايل سات بإتباع الخطوات التالية:-





الضغط على زر القائمة menu





اختيار اختيارات Options





اختيار تثبيت Installation





اختيار تثبيت يدوي Menual Installation





اختيار النايل سات من قائمة الأقمار الصناعية





كتابة تردد القناة





الضغط على زر Ok





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عقب تزايد حدة البحث عنعبر محرك البحث العالمي جوجل، يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي تردد مجموعة قنوات سي بي سي كاملة و أبرز البرامج الترفيهية التي تعرض عبر شاشتها وكيفية ضبط إشارة بثها على التليفزيون.