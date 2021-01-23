«كنوز توت عنخ آمون» فكرة «ندى» لجذب السائحين بالإسكندرية (فيديو)

نشأتها الأثرية ومولدها في أحضان أقدم المناطق الأثرية بكوم الشقافة بمنطقة كرموز، ولد داخلها عشق الآثار على الرغم من دراستها لمجال الحقوق.استطاعت ندى محمد، صاحبة أحد البزارات بمنطقة كوم الشقافة، أردات أن تفكر خارج الصندوق ولا تكتفي بعرض بضاعتها بطريقة تقليدية ولكن بأن تجسد نموذج محاكاة لواحدة من أهم المقابر المصرية.رغبت الفتاة السكندرية أن تستقبل السائحين المتواجدين بالمنطقة أثناء زيارتهم لمقابر كوم الشقافة بفكرة جديدة تلفت انتباههم، ومن هنا جاءت فكرة تصميم مقبرة لتكون محاكاة لواحدة من أهم المقابر المصرية للملك توت عنخ آمون.تروي ندى لـ«الدستور» أن الفكرة جاءت من رغبتها في تجسيد فكرة جذابة مبتكرة تلفت أنظار السائحين، لكي لا تكون زيارتهم عادية، فأسست المقبرة منذ عامين، وحاولت أن تضع أهم النماذج لأهم القطع الأثرية للتماثيل المصرية بالتصميم والألوان ذاتها.تواصل ندى، أنه أثناء تواجد السائح في المقبرة المقلدة لالتقاط عدد من الصور التذكارية يكون هناك شرح وافي لتاريخ المقبرة الأصلية في محافظة الأقصر ونشأتها وتعريفهم بالملك وتاريخ هذه الحقبة التاريخية من تاريخ مصر.تابعت ندى، أن العاملين بالمجال السياحي لابد أن يكون لديهم عدد من الأفكار المبتكرة لجذب السائحين، وهو ما لاحظناه أثناء العرض على السائحين بزيارة المقبرة المقلدة والتقاط الصور الفوتوغرافية داخلها برغبتهم في التعرف على الفكرة والإشادة بها.