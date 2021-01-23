سقوط تاجر بانجو فى قبضة أمن الإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط عاطل لاتجاره في نبات البانجو المخدر.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، يفيد باتجاره في المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أحد الأكمنة من ضبط المتهم، "أ.ع.م" 24 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة.