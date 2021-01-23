التحفظ على 2.4 طن هياكل دواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن، بحوزته دواجن فاسدة، في محافظة الجيزة.وتبين ضبط 2،4 طن مقطعات دواجن ودواجن كاملة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.