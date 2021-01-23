ضبط 6 دواجن مجمدة فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط قائد سيارة، وبحوزته 6،39 طن دواجن مُجمدة غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، في محافظة الإسكندرية.وجاء ذلك ؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.