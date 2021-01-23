وزير التنمية: تعقيم 670 ألف مبنى ضد كورونا خلال 4 أشهر

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات فيما يخص إجراءات المحافظات لتطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير الذى تلقاه من غرفة العمليات أشار إلى أن عدد المباني الخدمية والأماكن العامة والشوارع والمؤسسات المختلفة التي تم تطهيرها وتعقيمها فى محافظات الجمهورية منذ شهر أكتوبر 2020 وحتى 22 يناير الجارى فى 27 محافظة بلغ حوالي 670 ألف مبنى متنوع وتشمل الأسواق والمواقف والمبانى الخدمية.ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.