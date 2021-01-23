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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لاعب الأهلي السابق وراء إصابة نائب الإسماعيلية بكورونا

السبت 23/يناير/2021 - 11:15 ص
حسام غالي
حسام غالي
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، إن حالته الصحية مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار إلى أنه قد أصيب أثناء مخالطته حسام غالي، عضو مجلس النواب وقائد نادي الأهلي السابق، والذي أثبتت مسحته إيجابية إصابته قبل يومين من إصابة طلبة.

فيما أعلن محمد طلبة، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل بمحل إقامته بالقاهرة لحين انتهاء رحلة علاجه.

وقال النائب محمد طلبة، في بيان له: ("ٱلَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهۡدِینِ*وَٱلَّذِی هُوَ یُطۡعِمُنِی وَیَسۡقِینِ* وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ یَشۡفِینِ"، التزاما منا بالعمل على طمأنة أهالي القنطرة ومصارحتهم، يعلن مكتب النائب محمد طلبة عن تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحرصا منه على سلامة أهالي القنطرة الكرام قرر النائب البقاء في العزل بمقر إقامته بالقاهرة، وعدم العودة إلى القنطرة إلا بعد أن يستجيب الشافي المعافي سبحانه لصادق دعائكم له بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى، والتأكد من سلبية المسحة).

وأكد مكتب محمد طلبة حرصه على على قضاء حوائج الناس والعمل على حل مشكلاتهم واستمرار العمل بمكتبه على مدار الساعة، واستقبال أهالي القنطرة وتلقى شكاويهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

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