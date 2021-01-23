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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس النواب يهنئ السيسى بعيد الشرطة: رجال أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان

السبت 23/يناير/2021 - 11:03 ص
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.

وجاء في نص البرقية: "ونحن نحتفي بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير ‏أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالًا ‏صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداء للوطن وحماية ترابه المقدس ‏ضد المحتل الإنجليزي الغاشم".‏

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي "إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هي درع الوطن المحررة للأرض، الحامية ‏للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن ‏على أرض مصر الطاهرة التي كلأها الله بعنايته".‏

وأردف: "لقد سقط من هؤلاء وأولئك أطهر الشهداء، وأشجع الرجال وهم يطاردون أعداء ‏الحياة المهلكين للنسل والحرث، الذين يريدون تحويل مصر إلى مستنقع من الدماء ‏والأشلاء، وتحطيم كل مقومات الحياة والبناء، فتحية لشهداء الواجب الأبرار".‏


كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي لرئيس الجمهورية بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته ‏بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قادها شباب أطهار، والتي صححت مسيرتها ‏الجماهير الغفيرة التي خرجت في الثلاثين من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته ‏الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتها، لتسترد مصر بفضل رشد تحركاتكم، دورها ‏العربى والإقليمى والدولى وتخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على ‏أرض مصر.‏

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية بالدعاء "حما الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء".

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