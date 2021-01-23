مصدر بلجنة كورونا: انتهاء تجارب «سينوفارم» في يونيو وتصنيعه فور اعتماد النتائج

أكد مصدر باللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا أنه من المتوقع أن تنتهي الأبحاث والدراسات الإكلينيكية على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا شهر يونيو المقبل، موضحا أن اللجنة درست نتائج الدراسات التي أجريت على اللقاح قبل البدء في تجربته على المتطوعين المصريين.وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه سيتم الاستعداد لتصنيع اللقاح بعد مشاورات وزارة الصحة مع الجانب الصيني فور اعتماد نتائج التجارب للبدء في التصنيع على الفور.وأشار المصدر إلى أن وفدًا من الخبراء في منظمة الصحة العالمية قد تفقد مصنع فاكسيرا لإنتاج وتصنيع اللقاحات، للوقوف على جاهزيته لتصنيع لقاح كورونا الصيني على الفور والبدء في توزيع اللقاحات.