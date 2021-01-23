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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

السبت 23/يناير/2021 - 11:02 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحا أن الوزارة أيضا سجلت ارتفاعا في معدلات الشفاء وصلت إلى 5% خلال الأسبوع الماضى، كما سجلت انخفاضًا في المتوسط اليومي لحجز مصابي فيروس كورونا في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، وانخفاضًا في نسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات بنسبة 15%.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يتم تحديث بيانات معدلات الإصابة والشفاء بشكل دوري كل 6 ساعات، كما تتم متابعتها بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات المعنية في إدارة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع يوميًا غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل، والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى فيروس كورونا.

وأكد المصدر أن هناك استقرارًا في توفر الأكسجين داخل المستشفيات تحسبًا للزيادة مرة أخرى في الأعداد، لافتا إلى أنه تم الاعتماد على تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أي تحديات، حيث إن البروتوكول العلاجي المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات في الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة، موضحا زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبي بعد توقفها، ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين.

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