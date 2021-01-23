الأب شارك في التعذيب.. حبس سيدة قتلت طفلة زوجها بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، حبس عامل وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛لاتهامهما بقتل ابنة المتهم الأول بعد ضربها وتعذيبها.وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.كان اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في انحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها إلى المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.شكل اللواء محمد عبد التوب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط المتهمة ووالد الطفلة.نجح فريق البحث بقيادة اللواء العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث اكتوبر في في تحديد مكان اختفاء الزوجين المتهمين، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث أكتوبر ثالث في إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أدوات التعذيب.أشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن الأب المتهم يشك في نسب ابنته فكان يقوم بضربها وتعذيبها وقامت زوجته بتدعيم فكرته عن نسب الطفلة وساعدته في عملية تعذيبها وانهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.