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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تشارك في فعاليات اليوم العربي للمسرح

السبت 23/يناير/2021 - 10:44 ص
مسرحية لوين رايحين
مسرحية لوين رايحين
وكالات
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شاركت دولة فلسطين، ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وعدد من ممثلي النوادي والمدارس الفلسطينية المنتسبة لشبكة المدارس والنوادي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، في فعاليات افتراضية لإحياء اليوم العربي للمسرح.

وشاركت وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، من خلال عروض قدمتها مدارس عدة من مختلف محافظات الوطن، إضافة لمؤسسات شبابية وثقافية، وحصلت جميعها على شهادات مشاركة من المنظمة.

وفي كلمته، ثمن دوّاس دور وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تتجاوب مع الأنشطة التي تطرحها المنظمات الدولية المتخصصة، مشيدا بالجهد الذي تبذله "الألكسو" ممثلة بمديرها العام محمد ولد أعمر الذي تبنى مبادرة المسرح الجامعي في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، وحاول من خلاله الشباب الفلسطيني التعبير عن مشاكلهم وهموهم، وإعلاء صوتهم ليصل كافة الأقطار العربية، إذ تميزت المسرحية بأنها تم إعدادها وتنفيذها وعرضها في ظل جائحة "كورونا"، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي، خاصة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وعدوان إلا أنها لم تحد من إبداعات الشباب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المسرح في فلسطين هو أحد وسائل النضال الوطني، من حيث تسجيل روايتنا وممارساتنا، جنبا إلى جنب مع النضال السياسي، في ظل ما نعانيه من حملات تشويه وسرقة واستلاب، وأن ممارسة فعل التمثيل على خشبة المسرح هو من الأمور القديمة المتجددة في ثقافتنا الفلسطينية العربية منذ ما قبل الاستعمار البريطاني ولغاية الآن، ولم يقف أمام هذا الإبداع والفن أي عقبات مهما كانت، إضافة للحضور الفلسطيني في المنابر الفنية والإبداعية والمسابقات التي تقيمها هذه المنظمات الدولية، وذلك في ظل متابعة واستقطاب كافة الممارسات الحديثة وصولا للعرض الإلكتروني والرقمي كما حصل في فترة أزمة "كورونا".

وعرضت فلسطين خلال هذه الفعالية مسرحية "لوين رايحين" التي أنتجت من خلال مشروع المسرح الجامعي الذي نفذ بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية وجمعية غزة للثقافة والفنون من خلال فريق مايك لا سلكي، والممول من منظمة "الألكسو"، وعدد من العروض الفنية للأندية والمدارس الفلسطينية المنتسبة، سيتم بثها على شبكة اللجان الوطنية العربية وموقع المنظمة واللجنة الوطنية.

وشملت الفعاليات تقديم عروض لعدد من الدول العربية هي: الجزائر والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والعراق والسودان وفلسطين قطر وجزر القمر والكويت ولبنان ومصر والمغرب واليمن، وقام ممثلو هذه الدول بإعطاء صورة عن الحالة الفنية والاجتماعية في بلدانهم، من خلال الواقع المسرح.

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