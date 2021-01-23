أردوغان يعين عضوا مؤيدا لـ«العدالة ولتنمية» في المحكمة العليا

مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل القضاء لتحقيق مصالحه الشخصية، ففي أحدث قرار له، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفان فيدان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عضوا في المحكمة الدستورية، وفقا لما نقله موقع أحوال.كان فيدان، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام في اسطنبول، واحدًا من 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا تم تعيينهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا في 27 نوفمبر، وتم نشر خبر تعيين فيدان في الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.يُعرف العضو المعين حديثًا في المحكمة الدستورية بعلاقاته الوثيقة مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث أشرف فيدان على عدد من القضايا البارزة، بما في ذلك قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا وتحقيق الفساد عام 2013.ويقول خبراء قانونيون إن هذه الخطوة من جانب أردوغان هي رسالة إلى المحكمة العليا، التي كانت توقع على أحكام ليست في صالح الحكومة، كما أثار تعيين فيدان تساؤلات حول الإصلاح القضائي الفعال الذي أعلنه الرئيس التركي في أوائل نوفمبر.