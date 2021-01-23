رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يعين عضوا مؤيدا لـ«العدالة ولتنمية» في المحكمة العليا

السبت 23/يناير/2021 - 10:41 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل القضاء لتحقيق مصالحه الشخصية، ففي أحدث قرار له، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرفان فيدان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عضوا في المحكمة الدستورية، وفقا لما نقله موقع أحوال.

كان فيدان، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام في اسطنبول، واحدًا من 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا تم تعيينهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا في 27 نوفمبر، وتم نشر خبر تعيين فيدان في الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.

يُعرف العضو المعين حديثًا في المحكمة الدستورية بعلاقاته الوثيقة مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث أشرف فيدان على عدد من القضايا البارزة، بما في ذلك قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا وتحقيق الفساد عام 2013.

ويقول خبراء قانونيون إن هذه الخطوة من جانب أردوغان هي رسالة إلى المحكمة العليا، التي كانت توقع على أحكام ليست في صالح الحكومة، كما أثار تعيين فيدان تساؤلات حول الإصلاح القضائي الفعال الذي أعلنه الرئيس التركي في أوائل نوفمبر.

موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

كورونا حول العالم: 97.9 مليون إصابة و2.1 مليون وفاة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

الصور

image description

مقتل شاب لسرقة دراجته النارية في دمياط

image description

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدليات بدمياط (صور)

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

الأكثر قراءة

مصدر بالصحة: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا 5% خلال الأيام السابقة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

«الإدارية العليا» تعاقب معلمة «شمتت» في الشهداء: مفسدة لتعاليم الأديان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اليوم.. 6 مباريات في الدور الرئيسي ومباراتان في كأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

مواعيد القطارات اليوم السبت 23-1-2021

وفاة طفلة بـ«تحدى التعتيم» على تيك توك

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة الفرنسية لرواية «حدث فى برلين» لـ هشام الخشن

الثقافة تتسلم 6 مسارح متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الفنية

مفردات الحارة المصرية.. «ودنك منين يا جحا؟»

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان