رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى جيبوتي لدعمها

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى، لزيارة جمهورية جيبوتي خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، تلبيةً لدعوة محمد على حمد رئيس مجلس النواب، وهي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، حرصًا على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، وسيُلقي كلمة أمام مجلس النواب يلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء عادل بن عبدالرحمن العسومي مع السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة، ويزور أيضا مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية، وميناء جيبوتي.