ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة في المنتزه

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بإحدى الشقق السكنية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة عن الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع العيسوى بدائرة قسم شرطة أول المنتزه شرق الإسكندرية، دون وجود خسائر فى الأرواح أو أى إصابات.انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى الشقق السكنية.وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل دون حدوث إصابات.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.