ارتفاع وفيات كورونا في اليابان لأكثر من 5 آلاف

ارتفع إجمالي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في اليابان، اليوم السبت، إلى 5 آلاف و10 حالات.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي عدد الوفيات يتضمن 13 حالة وفاة وقعت على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، التي تم عزلها في فبراير الماضي قبالة "يوكوهاما" بعد أن تفشى الفيروس على متنها.