«تصفية شركة الحديد والصلب».. مناظرة لتنسيقية شباب الأحزاب اليوم

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مناظرة مساء اليوم، حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، تذاع المناظرة "أونلاين" على كافة منصاتها، تتضمن توجيه الأسئلة لعدد من أعضاءها من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا على التنسيقية النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب.وتدير الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن على منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.