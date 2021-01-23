20921 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت روسيا عن تسجيل 20 ألفا و921 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و698 ألفا و273 حالة.وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 559 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 68 ألفا و971 شخصا.وأضاف البيان أن مدينة سان بطرسبورج بشمال روسيا سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3056 حالة، تليها العاصمة الروسية موسكو بـ2668 إصابة و64 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح البيان أن 27 ألفا و779 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و109 آلاف و315 شخصًا.