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مصر

رئيس «حدائق العاصمة» يناقش مع مكتب استشاري المخطط الاستراتيجي للمدينة

السبت 23/يناير/2021 - 10:30 ص
المهندس عبداللطيف
المهندس عبداللطيف بشارة
محمد إبراهيم
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عقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بإعداد المخطط، وذلك بحضور المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسؤولي الإدارات المعنية بالجهاز.

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة آخر موقف للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق العاصمة، وإضافة بعض التعديلات، بهدف تحقيق مزيد من الجذب التنموى بما يعمل على تشجيع الاستيطان والاستثمار بالمدينة.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، استعرض رئيس الجهاز، خلال الاجتماع، بعض التطورات التي تشهدها المدينة في جميع القطاعات، لتحديث المخطط، حيث تلخصت أهم نقاط تحديث المخطط الاستراتيجي، في تحديد المشروعات ذات الأولوية والتحكم في نمو المدينة العمراني مع مراعاة عامل المرونة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وضرورة أخذ الدراسات السابقة والملامح الأساسية والاقتصادية للمدينة في الاعتبار.

وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، أهمية المخططات الإستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الشاملة، والهدف منها تحديد أسلوب تنمية وصياغة رؤية مستقبلية لمدينة حدائق العاصمة بمنظور يحقق الجذب الاستثماري، ويدفع عجلة التنمية المستدامة إقتصاديا وبيئيا وعمرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنمية المدن الجديدة، وإعداد مخططات استراتيجية لها لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، وإعداد رؤية تنموية للمدن الجديدة والتوسعات العمرانية وذلك بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

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